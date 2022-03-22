تعديل وزاري في الكويت

المصدر: الكويت – كونا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، صدور مرسوم بتعديل وزاري.

وقال المزرم إن التعديل الوزاري جاء على النحو التالي: "الدكتور محمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، وعلي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومحمد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب".

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