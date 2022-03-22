الرئيس العراقي يجدد الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

جدد الرئيس العراقي، برهم صالح، أول من امس، الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب إلى أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة. ودعا الرئيس العراقي، خلال برقية تهنئة للشعب العراقي بمناسبة أعياد نوروز، إلى «العمل الجدي للإصلاح، ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية، خصوصاً شبابنا الواعي الناهض، وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقاً وأساساً للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع مواطنينا في دولة نريدها قادرة ومُقتدرة».

ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، تصدرتها الكتلة الصدرية بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

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