سمير جعجع: كل من يتحالف مع "حزب الله" يتحالف مع قتلة رفيق الحريري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن كل من يتحالف مع "حزب الله" اللبناني، في الانتخابات النيابية، "يتحالف مع قتلة رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري".

وبعد لقائه مع المرشح عن المقعد الماروني للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى، جورج شهوان، قال سمير جعجع: "كل من يتحالف مع الحزب في الانتخابات النيابية يتحالف مع قتلة الشهيد رفيق الحريري، وقتلة ثورة 14 آذار، وصولا إلى قتلة شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف جعجع: "الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله وجه كلمة أمس بأن من يتحالف مع "القوات" يتحالف مع "كمين" الطيونة..هذا الكلام خطأ وتبين بالتحقيقات ما حصل".

وكان نصر الله قد حذر خلال لقاء داخلي مع كوادر منطقة البقاع، من التحالف مع حزب "القوات اللبنانية"، في الانتخابات النيابية المقبلة.

واعتبر نصرالله أن "من يتحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية المقبلة إنما يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيونة".

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