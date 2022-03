لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية واشتعال النيران بها.. فيديو

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة سقوط طائرة ركاب صينية كان على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين، اليوم الاثنين، وظهر في أحد الفيديوهات أن الطائرة سقطت بشكل عمودي وسط غابات كثيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت الشركة في بيان: "تقدم الشركة تعازيها الحارة بمصرع ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة" من دون ذكر تفاصيل عن حصيلة الضحايا.

Unreal footage of China Eastern Airlines flight #MU5735 a Boeing 737-89P (B-1791) literally 90 degree nose dive from FL290 into a forest in China causing a forest fire. pic.twitter.com/8hd8b0hro0