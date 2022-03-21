إسرائيل تمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية من السفر إلى الخارج

المصدر: القدس ■ د.ب.أ

منعت السلطات الإسرائيلية محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، من السفر إلى الخارج عبر معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لساعات عدة، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاءً لمراجعة مخابراتها.

وذكر الرفاعي أنه تم احتجاز المحافظ لمدة أربع ساعات قبل إبلاغه بمنعه من السفر لدى توجهه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية. يشار إلى أن إسرائيل دأبت على احتجاز غيث لفترات متفرقة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس نهاية عام 2018، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

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