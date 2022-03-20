أوكرانيا تعلن مقتل قائد كبير في البحرية الروسية

المصدر: كييف - رويترز

أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول اليوم الأحد مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف عبر تطبيق تليغرام إن القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول‭‭ ‬‬لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا. ولم ترد البحرية الروسية على طلب للتعليق.

وتقع سيفاستوبول، وهي قاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

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