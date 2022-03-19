غوردون براون يكشف طريقة استقبال بوتين له عام 2006

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، تفاصيل لقائه الأول، مع الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، في الكرملين، أوائل عام 2006.

وقال براون: "في المرة الأولى التي التقيت فيها بفلاديمير بوتين، في مكتبه العملاق في الكرملين في أوائل عام 2006 ، وجّهني أحد المسؤولين إلى أريكة منخفضة للجلوس عليها".

وتابع: "جلس بوتين على طاولة عالية، بارتفاع يبلغ 5 أقدام و 7 بوصات، وكانت الرسالة واضحة منذ البداية، كان ينظر إليّ باحتقار ولم يكن لدي خيار سوى النظر إليه"، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وواصل: "أحضر بوتين من صندوق على مكتبه، ملفًا ببطاقات التعريف التي تضمنت تاريخ ومكان ميلادي، والوالدين والإقامة الحالية، بدأ في قراءتها، وكان الرئيس الروسي عازمًا على وضعي في موقف دفاعي، مما يوحي بأنه يعرف عني أكثر مما كنت أعرفه بنفسي".

وواصل: "بوتين تغير منذ السنوات الأولى لرئاسته، وفي ذلك الوقت أخبرني أنه سيبيع النفط والغاز الروسي للغرب فقط بشروطه، وإذا لم نقبل بشروطه، فسيبيع للشرق".

وتابع: "تجربتي مع بوتين وأساليبه لم تترك لي أدنى شك في أنه سيواصل النمط القاسي من تهديد الشعوب والبلدان - غزو جورجيا في عام 2008 ، وضم شبه جزيرة القرم ووضع القوات الروسية في منطقة دونباس في عام 2014، والآن أوكرانيا".

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