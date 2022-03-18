الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا مستمرة ولا اتفاق بعد

المصدر: لندن ■ رويترز

قال الكرملين أمس، إن روسيا تبذل جهداً جباراً في المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا يمكن أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية هناك.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «وفدنا يبذل جهوداً جبارة ويظهر استعداداً أكبر من الجانب الآخر».

وأضاف «الموافقة على مثل هذه الوثيقة والالتزام بجميع عناصرها وتنفيذها يمكن أن يوقف ما يحدث بسرعة كبيرة». ورداً على سؤال حول تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدماً كبيراً في خطة سلام مؤقتة قال بيسكوف «هذا ليس صحيحاً، هناك عناصر صحيحة ولكنه (التقرير) بشكل عام غير صحيح».

وقال بيسكوف إن مزاعم الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن الرئيس فلاديمير بوتين «مجرم حرب» غير مقبولة.

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