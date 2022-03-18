محمد بن زايد يتسلم رسالة خطية من ويدودو

المصدر: أبوظبي ■ وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بها على جميع المستويات.

سلم الرسالة وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، له أمس في قصر البحر.

وحمّل سموه وزير الدفاع الإندونيسي خلال اللقاء تحياته إلى رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولبلده دوام التقدم والرخاء والاستقرار. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خصوصاً التعاون في الشؤون الدفاعية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي.

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