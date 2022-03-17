"عقوبات هائلة".. تهديد فرنسي لروسيا

المصدر: باريس - وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن فرنسا سوف تعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.

وأضاف في حديث لصحيفة لو باريزيان "إذا وقعت هجمات كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، سنعرف المسؤول الوحيد عنها، وهو روسيا".

وذكر الوزير الفرنسي أن استخدام تلك الأسلحة غير التقليدية سوف يفضي إلى مزيد من العقوبات على روسيا.

وأردف: "استخدام الأسلحة غير التقليدية سيشكل تصعيداً لا يمكن احتماله وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ومشددة، دون أي محرمات".

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