روسيا تبحث فكرة تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة منزوعة السلاح

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة للنظر في فكرة تحويل أوكرانيا إلى دولة منزوعة السلاح لها جيشها الخاص، على غرار السويد أو النمسا.

ووفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أوضح بيسكوف: "هذا خيار تتم مناقشته بالفعل الآن ويمكن اعتباره بمثابة حل وسط حقيقي".

وحافظت السويد على سياسة الحياد منذ عام 1815، بعد خسارة ثلث أراضيها في أعقاب الحروب النابليونية.

وفي ديسمبر 1955، أعلنت حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا الاعتراف بالحياد الدائم للنمسا، وفي 14 ديسمبر أصبحت البلاد عضوًا في الأمم المتحدة.

ولم يعلق السكرتير الصحفي الرئاسي على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان ما تقوم به روسيا الآن في أوكرانيا يمكن أن يطلق عليه العملية العسكرية الخاصة الوطنية العظمى لحماية جمهوريات دونباس المقاتلة وإنقاذ روسيا.

وقال بيسكوف "لست على علم بهذا الموضوع قيد المناقشة في الكرملين"، مشيرًا إلى ترك القضية لعلماء السياسة والمؤرخين.

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