رئيس أوكرانيا: محادثات السلام تبدو أكثر واقعية

المصدر: كييف - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت، فيما قتلت ضربات جوية روسية خمسة أشخاص في العاصمة كييف ووصل عدد اللاجئين جراء غزو موسكو إلى ثلاثة ملايين.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور قبل الجولة المقبلة من المحادثات "الاجتماعات تتواصل، وتم إبلاغي بأن المواقف خلال المفاوضات تبدو بالفعل أكثر واقعية. لكن لا تزال هناك حاجة إلى وقت لكي تكون القرارات في صالح أوكرانيا".

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق، في تلميح إلى تسوية محتملة، إن أوكرانيا مستعدة لقبول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى حد تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وترى موسكو أن عضوية أوكرانيا في التحالف الغربي تمثل تهديدا وطالبت بضمانات بعدم انضمامها أبدا.

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