بقيمة 800 مليون دولار.. بايدن يعلن مساعدة أمنية لأوكرانيا اليوم

المصدر: وكالات

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، أمس.

وسيكون الإعلان عن المساعدة الإضافية في نفس اليوم الذي يخاطب فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الكونغرس الأميركي في كلمة عبر الفيديو.

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم كشف هويته إن هذا الإعلان يرفع "إجمالي (المساعدات) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي فقط إلى مليار دولار".

ومن المتوقع أن يجدد زيلينسكي في خطابه أمام المشرعين الأميركيين مناشداته للحصول على مزيد من المساعدات، بينما يضغط بعضهم على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن الغزو الروسي.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أمس، تقديم أكثر من 186 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لدعم النازحين داخليا، وأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تضرروا من حرب روسيا "المتعمدة وغير المبررة" في أوكرانيا، بحسب بيان للوزير، أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن إن هذه الأموال ستوفر مزيدا من الدعم للمنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة ويكمل سخاء البلدان المجاورة التي ترحب باللاجئين وتدعمهم.

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