محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان الصديقة، فوميو كيشيدا. وبحث سموه ورئيس وزراء اليابان - خلال الاتصال الهاتفي - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية، وتأثيراتها على مختلف المستويات، وأهمية العمل الدولي على إيجاد حلول دبلوماسية لها، وتوفير المساعدة للمدنيين المتضررين منها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل التداعيات والمستجدات الحالية، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع اليابان الصديقة في مجال الطاقة عموماً.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني العلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده ودولة الإمارات، وحرصها على مزيد من التعزيز لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

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