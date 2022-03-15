زيلينسكي: أوكرانيا تتفهم أنها ليست عضواً في حلف الأطلسي وتريد ضمانات أمنية

المصدر: كييف - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتفهم أن الباب ليس مفتوحا أمامها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية.

وقال في خطاب عبر الفيديو: "إذا لم يكن بوسعنا الدخول من الأبواب المفتوحة، فعلينا التعاون مع الكيانات التي يمكننا التعاون معها، والتي ستساعدنا، وتحمينا ... والحصول على ضمانات منفصلة".

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