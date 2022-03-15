حاكم ميكولايف الأوكرانية: جرى دفع القوات الروسية للتقهقر قليلا

المصدر: لفيف - رويترز

قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن الوضع الأمني ​​صار أهدأ في المنطقة اليوم الثلاثاء لأنه جرى دفع القوات الروسية للتقهقر قليلا عن عاصمة المنطقة التي كانت تحاول السيطرة عليها.

وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني، قال كيم إن القوات الروسية واصلت إطلاق النار على مدينة ميكولايف وإن 80 شخصا أصيبوا أمس الاثنين.

وأضاف: "يمكنكم التأكد 99 بالمئة من أن منطقة ميكولايف ستستمر في صد تقدم القوات الروسية. هناك نهر بوك الذي ينبغي عليهم عبوره لشق طريقهم من أجل التقدم... لن نترك الجسور للغزاة".

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