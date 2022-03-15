وزير الخارجية الأوكراني ينتقد السياسة الألمانية تجاه روسيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

انتقد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ألمانيا على سياستها طويلة الأمد مع روسيا.

واتهم كوليبا، خلال ظهوره في حديث سياسي على شبكة «إيه آر دي» العامة الألمانية، عشية يوم الأحد، بأن ألمانيا أسهمت بالفعل في الموقف الروسي الجاري.

وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا كانت تأمل بسبب ذلك أن تضطلع برلين بما يكفي في الوقت الراهن لإيقاف روسيا وسط اجتياحها لأوكرانيا. وقال كوليبا، الذي وصف ألمانيا وأوكرانيا «بالدولتين الشريكتين»، إنه يأمل في أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول على الأسلحة الضرورية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، والمساعدة في معاقبة روسيا بعقوبات أكثر صرامة، ودعم أوكرانيا في طلبها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وأقرّ وزير الخارجية الأوكراني بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون عملية طويلة.

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