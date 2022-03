"توشكا" الأوكراني يقتل 20 مدنياً في دونيتسك.. فيديو

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن ضربةً لقوات كييف تسببت بمقتل 16 شخصًا على الأقلّ، في وقت جرت جولة رابعة من المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وأفاد مسؤولون انفصاليون أن شظايا صاروخ "توشكا" أوكراني تم إسقاطه في وسط المدينة، التي تعد عاصمة المتمرّدين بحكم الأمر الواقع، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة صحة المنطقة "تم تسجيل 16 قتيلا"، مضيفة أن 23 آخرين أصيبوا بجروح.

وسبق أن أعلنت السلطات الانفصالية عن مقتل 20 شخصًا.

4. This is what it looks like when it's for real and the target is civilians. Ukrainian Tochka U has just hit the center of Donetsk. 20 civilians are reported dead. #Ukraine #crisis #Donbass pic.twitter.com/CpCZrZvNim