روسيا تقول إن صاروخاً أوكرانياً قتل 20 شخصاً في دونيتسك.. وكييف تنفي

المصدر: عواصم - رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 28 عندما انفجر ما قالت إنه صاروخ أوكراني يحمل ذخيرة عنقودية في عاصمة منطقة دونيتسك، دون تقديم أدلة على ذلك.

كان الانفصاليون الموالون لروسيا الذين يسيطرون على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا قالوا في وقت سابق إن طفلا من بين المصابين في الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين واتهموا كييف بارتكاب جريمة حرب.

ونفى مسؤولون أوكرانيون التقارير الروسية. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.

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