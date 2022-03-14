تعذّر الوصول إلى "إنستغرام" في روسيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

بات الوصول إلى تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "ميتا" الأميركية، متعذّراً، اليوم، في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس أن التحديث في التطبيق بات غير ممكن صباح الاثنين وتعذّر الوصول إلى الموقع بدون شبكة افتراضية خاصة (VPN).

وبات إنستغرام حالياً مدرجاً على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات روسكومنادزور، إلى جانب موقعَي فيسبوك وتويتر ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.

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