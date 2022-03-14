الرئاسة الفلسطينية: مشروعات الاستيطان الإسرائيلية استفزاز لنا وللعالم

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

دانت الرئاسة الفلسطينية، إعلان إسرائيل إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بسغات زئيف» في شرق القدس. وقالت الرئاسة في بيان، مساء السبت، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن «هذه القرارات الاستيطانية دليل على أن الحكومة الإسرائيلية تصرّ على تجاهل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، وتسعى لتخريب كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف «إجراءاتها أحادية الجانب التي ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد». وأكدت الرئاسة أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأحيائها «خط أحمر لن نقبل المساس به إطلاقاً».

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