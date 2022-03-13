المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل

المصدر: الدار البيضاء - أ ف ب

أقلعت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية الأحد من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة متوجهة إلى تل أبيب في أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد 15 شهرا من تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح مصدر في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أن الطائرة أقلعت الأحد عند الساعة التاسعة ت غ.

وقالت شركة الطيران المغربية في بيان إن الطائرة تقل خصوصا "وفدا من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من عالم الثقافة".

وأضاف البيان أن إطلاق هذا الخط للرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب يهدف إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة".

كان من المقرر افتتاح هذا الخط أواخر العام الماضي. لكنه تأخر مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيتم تسيير أربع رحلات أسبوعيا على هذا الخط الجوي الجديد.

وعبر مكتب الارتباط الإسرائيلي في تغريدة على تويتر عن ارتياحه لأن هذا الخط الجديد "يعني مزيدا من السياح وعلاقات جديدة من أجل تقارب أكبر".

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