آلاف السوريين يسجلون أسماءهم للقتال في أوكرانيا

المصدر: لندن- د ب أ

ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس.

ولفت إلى أن "هؤلاء سيذهبون مقابل إغراءات مالية وامتيازات"، وأوضح أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سورية للقتال في أوكرانيا، ولا يمكن التأكد من أي من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخرا بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا.

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