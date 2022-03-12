مسابقة "ملكة جمال" لمجندات الجيش الروسي والمقاتلات في أوكرانيا !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

على وقع دوي الرصاص والقصف في أوكرانيا، نظمت في روسيا مسابقة جمال للجنود السيدات، تحت مسمى "جمال وراء التمويه الحربي".

ووفق ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقع مجلة "ريد ستار" العسكرية، فقد شاركت في المرحلة الأولى من المسابقة 40 متبارية، بعضهن من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وتمثلت المرحلة الأولى من المسابقة في الظهور بـ"المكياج القتالي"، والذي تميزت فيه المجندات في قسم الحرب الكيميائية، بظهورهن بالأقنعة الواقية من الغاز.

وفضلا عن الاهتمام بالناحية الجمالية للمجندات، فقد تضمنت بعض فقرات المسابقة أسئلة اختبارات عامة، إلى جانب أسئلة عسكرية وعملية على غرار الرماية حسب "العربية.نت".

وتخلل المسابقة كذلك تكريم مقاتلة روسية أنقذت زميلا لها من حريق في أوكرانيا حيث استخدمت جسدها في صد النيران عن الجريح.

كما كرمت مسعفة عسكرية عالجت جروح جنود روس تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، عقب سحبهم من نقطة الاشتباك التي كانت تشهد إطلاقا كثيفا للنيران.

ولم تذكر المجلة الروسية أي تفاصيل أخرى تتعلق بهوية الفائزة بهذه المسابقة.

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