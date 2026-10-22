3 آلاف طالب وطالبة في تصفيات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، انطلاق التصفيات الأولية للدورة الثالثة من "مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس"، بمشاركة نحو 3 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في أكبر مشاركة منذ إطلاق المسابقة.

وتقام المسابقة تحت شعار "بالقرآن ترتقي.. ومن الصغر نبدأ"، وتستهدف الطلبة من مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال إلى مختلف المراحل الدراسية، من خلال منافسات تراعي أعمارهم وقدراتهم، وتركز على تنمية مهارات القراءة والتلاوة والتجويد والحفظ، وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم.

وتسعى المسابقة إلى اكتشاف المواهب القرآنية لدى الطلبة ورعايتها، وتشجيعهم على التعلم والإتقان، وترسيخ القيم الإيجابية لديهم، بما يعزز حضور القرآن الكريم في حياتهم اليومية.

وأكد مسؤول المسابقة عبدالله أبوبكر باصلعه، أن الإقبال الكبير يعكس اهتمام المدارس والأسر بتشجيع الطلبة على تعلم القرآن الكريم وإجادة تلاوته، والثقة بدور المسابقة في اكتشاف قدراتهم وتنميتها.

وأوضح أن الدورة الثالثة تشهد تطويراً في الجوانب التنظيمية والإجرائية لمواكبة زيادة أعداد المشاركين، وتوفير تجربة أكثر كفاءة للطلبة والمدارس، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ صلة مستدامة بين الطلبة والقرآن الكريم، وتحسين أدائهم في التلاوة وإتقان أحكام التجويد، وتعزيز قيم الانضباط والمثابرة والاعتزاز بالهوية الإسلامية والوطنية لديهم.