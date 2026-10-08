مسابقة بجائزة ضخمة في اليابان لـ "أفضل نائم"

شهدت اليابان، مسابقة فريدة من نوعها، حيث تنافس مجموعة من الأشخاص أطلقوا على أنفسهم لقب "محترفي النوم" في مسابقة، كان الفوز فيها يتطلب ببساطة الاستلقاء والاسترخاء والغرق في النوم بأسرع وقت ممكن.

وشارك العشرات في المسابقة التي نظمتها الإثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم.

واستلقى المشاركون، وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم، في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة، وبعضهم حمل ألعابه المحببة أو دمى النوم، وذلك وفق تعليمات بسيطة: النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة.

وكانت الجائزة المخصصة لـ"أفضل نائم" تزيد عن مليوني ين (12645 دولارا).

وقال المدير الإبداعي في شركة "كوالا سليب جابان" المنظمة للحدث لـ"فرانس برس": "غالبا ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد".

وأضاف: "أعتقد أن تنظيم حدث كهذا يمكن أن يشجع الناس على النوم، ويثير اهتماما أكبر بهذا الموضوع".

ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك، فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يوميا، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

ويعزو الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة، وفترات التنقل المرهقة، والحياة الصاخبة.