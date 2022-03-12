مسؤول عسكري أميركي يؤكد: قوات الدفاع الجوي الأوكرانية "فعالة"

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشف مسؤول عسكري أميركي بارز اليوم الجمعة، عن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تقف صامدة في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لغزو روسي.

وأضاف المسؤول للصحافيين، وطلب عدم الكشف عن هويته :"لديهم نحو 56 طائرة مقاتلة متبقية على الأرض، وهذه هي غالبية أسطولهم".

وأوضح أن القوات الجوية الأوكرانية تقوم بنحو خمس إلى 10 طلعات جوية يوميا، بينما يحلق الطيران الروسي بأكثر من 200 طلعة يوميا، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني يركز أكثر على الدفاع عن نفسه من الأرض.

ووصف المسؤول استراتيجية أوكرانيا بأنها "فعالة" و"خلاقة".

رفضت الحكومة الأميركية مؤخرا اقتراحا من بولندا بتسليم مقاتلات من طراز ميغ 29 إلى أوكرانيا عبر قاعدة أميركية في ألمانيا.

وقالت واشنطن إن تسليم مثل هذه المقاتلات خلال الصراع سيكون محفوفا بالمخاطر للغاية وشككت في فعالية مثل هذه الخطوة.

وأضاف المسؤول الأميركي:" نحن لا نعترض على أي دولة أخرى قد ترغب في إرسال طائرات إلى أوكرانيا. هذا قرار سيادي يمكن لدولة أخرى اتخاذه".

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