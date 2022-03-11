بولندا: فرض منطقة حظر طيران أوكرانية سينهي الصراع بشكل أسرع

المصدر: وارسو ■ رويترز

قال السفير البولندي لدى كييف أمس، إن فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا سيساعد على إنهاء الصراع بشكل أسرع وإنقاذ الأرواح، بينما واصلت روسيا القصف المتواصل على مدن عدة.

وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي بفرض منطقة حظر طيران، لكن الحلف يتوخى الحذر من أي خطوة قد تستدرجه إلى صراع مباشر مع روسيا. وقال السفير بارتوش سيتشوكي لقناة (تي.في.إن 24) الخاصة من كييف «كل يوم تأخير يودي بحياة مئات من الأشخاص، وهذا امتداد للصراع يمكن إنهاؤه بشكل أسرع عن طريق إغلاق المجال الجوي».

ورفضت أميركا أول من أمس، عرضاً من قبل بولندا، بنقل طائراتها المقاتلة روسية الصنع من طراز (ميغ-29) إلى قاعدة أميركية في ألمانيا، ووضعها تحت تصرف أميركا، لتجديد موارد القوات الجوية الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news