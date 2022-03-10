محمد بن زايد ورئيس ألمانيا يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

وبحث سموّه والرئيس الألماني، خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وتطرّقا لمستقبل أمن الطاقة العالمي، وأوضاع السوق، وأهمية العمل على استقرارها.

وجدّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، تهنئته الرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده وشعبه الصديق.

وتطرّق الاتصال إلى «إكسبو 2020 دبي» وأهميته، خصوصاً في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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