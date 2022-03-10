بريطانيا ستزيد إنتاجها من النفط بعد قطع الواردات من روسيا

المصدر: لندن ■ رويترز

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أمس، إن بريطانيا ستزيد إنتاجها من النفط والغاز، بعدما قالت إنها ستحظر إمدادات النفط الروسية في نهاية العام.

وقالت بريطانيا أول من أمس إنها ستوقف تدريجياً واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022 وتدرس حظر الغاز الطبيعي الروسي، لتنضم بذلك إلى دول مثل الولايات المتحدة في خطوة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وقال شابس لشبكة (سكاي نيوز) «إننا محظوظون في المملكة المتحدة لأننا لا نشتري كميات كبيرة نسبياً من النفط والغاز الروسيين كما ننتج النفط والغاز الخاصين بنا، لذا سنزيد هذا أيضاً». وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بوضع استراتيجية جديدة لإمدادات الطاقة، إذ تستعد حكومته لتداعيات قفزة بنسبة 54% في فواتير الغاز والكهرباء للمستهلكين بداية من أبريل.

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