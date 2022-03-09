مسيرة حاشدة في سورية لدعم روسيا.. شاهد بالفيديو

المصدر: دمشق - متابعات

نشرت وسائل إعلامية فيديو لخروج مسيرة في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي في سورية، وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الروسية دعماً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب ما قالت قناة "روسيا اليوم" فقد شارك متظاهرون في مسيرة بالسيارات في شوارع المدينة. وكتبوا على سياراتهم حرف "Z" كما هو الحال مع العربات العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا.

سوريا.. مسيرات حاشدة في حماة دعما للعملية العسكرية الروسية في أوكرانياhttps://t.co/xqklR1tzG0 pic.twitter.com/dD5vNJ3Itn — RTARABIC (@RTarabic) March 9, 2022

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