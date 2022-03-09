روسيا تعلن خبراً إيجابياً عن المفاوضات مع أوكرانيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الأربعاء إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضافت في مؤتمر صحافي: "تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية"، وجددت التأكيد على أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تهدف لإسقاط الحكومة الحالية ولا لتدمير الدولة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زخاروفا القول إن العمليات "تهدف إلى حماية جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ونزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية، والقضاء على التهديد العسكري القادم من أراضي أوكرانيا بسبب أنشطة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك ومحاولات ضخ الأسلحة إلى البلاد"، بحسب قولها.



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