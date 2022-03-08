بايدن: بوتين لن يحقق انتصاراً في أوكرانيا

المصدر: واشنطن - متابعات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها مؤكدا أن بوتين لن يحقق النصر أبداً في هذه الحرب.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع. لكن يتضح من الآن أن أوكرانيا لن تشكل أبداً انتصاراً لبوتين. قد يتمكن بوتين من السيطرة على مدينة لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد برمته".

وتابع: "الأوكرانيين سيدافعون عن حريتهم وديمقراطيتهم وحياتهم، ولن يسمحوا لبوتين أن يأخذ ما يريده ببساطة"، ورأى أن روسيا ستخرج من الحرب في النهاية وهي ضعيفة بينما سيصبح باقي العالم أقوى.

وأشار بايدن إلى أن "حرب بوتين تسببت حاليا في قدر هائل من المعاناة وخسائر لا داعى لها في الأرواح البشرية، لكن بوتين يبدو عازما على مواصلة طريقه القاتل مهما كانت التكلفة"، بحسب وصفه.

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