بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين".

أضاف أن فرض الحظر جاء بتنسيق وثيق مع الحلفاء، لافتاً إلى أنه سيدعو الكونغرس لتمرير حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة ستشارك في مسؤولية رعاية اللاجئين من أوكرانيا.

وأشار بايدن إلى أن الحرب في أوكرانيا ليست عذراً لشركات النفط كي تحقق أرباحاً جراء الأزمة، مضيفاً أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيقلل من تكاليف الطاقة.

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