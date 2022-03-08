صحيفة: بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسية

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قبل إعلان متوقع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أن بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسية.

وقالت بوليتيكو إنه سيكون هناك مهلة عدة شهور قبل‭‭ ‬‬فرض الحظر للسماح للسوق العالمية بالتأقلم على الوضع ولمنع الناس من التهافت على شراء الوقود.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم حظر الغاز الروسي في الوقت ذاته، ولكن ما زال هذا القرار قيد المناقشة داخل الحكومة.

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