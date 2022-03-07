تركيا تستضيف محادثات بين روسيا وأوكرانيا السبت

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أن تركيا ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا السبت المقبل.

وقال الوزير في تغريدة: "إثر مبادرات من جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كوليبا، الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي".

وأكدت موسكو بدورها عقد هذا اللقاء.

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