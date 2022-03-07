روسيا: هذه شروط وقف الحرب في أوكرانيا !

المصدر: لندن - رويترز

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وقال بيسكوف لرويترز إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري "في لحظة" إذا استجابت كييف للشروط.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة.

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