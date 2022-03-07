اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية على جدول زمني لإزالة عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي

المصدر: فيينا ■ (رويترز)

اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، على خطة مدتها ثلاثة أشهر، ستعمل في أفضل الأحوال على حل المشكلة العالقة منذ فترة طويلة، والخاصة بجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة، ولكن غير معلنة في البلاد، ما يزيل عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وبعد 11 شهراً من بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنقاذ اتفاق 2015 في فيينا، يحاول المندوبون تسوية القضايا الشائكة الأخيرة في غضون أيام مع إعلان القوى الغربية أن الوقت ينفد، لأن التقدم النووي الإيراني سيجعل الاتفاق زائداً عن الحاجة قريباً.

ويقول دبلوماسيون إن من بين القضايا التي لم يتم حلها مطالبة إيران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع قديمة.

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