القوات الروسية تطلق الرصاص على المدنيين في أوكرانيا (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إطلاق قوات الجيش الروسي الرصاص الحي على المدنيين في إحدى مدن أوكرانيا.

وأظهر الفيديو عدد من المدنيين الأوكرانيين وهم يعترضون طريق القوات الروسية، رفضًا لغزو بلادهم، فيما أطلق الجنود الروس الرصاص الحي تجاههم.

ورصد المقطع سقوط أحد المدنيين أرضًا بعد إصابته برصاصة في قدمه، فيما حمله آخرون، وأصروا على اعتراض القوات الروسية بالأعلام.

وفي السياق، أبانت صور أخرى آثار قصف مقاتلات الجيش الروسي لمنازل المدنيين في مدينة "إنرهودار" الأوكرانية.

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