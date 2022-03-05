بوتين: العقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب

المصدر: موسكو – رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وذكر أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي أن روسيا تريد "نزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها، ويتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد"، بحسب قوله.

وأضاف أن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع.

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