أمريكا: لهذا السبب قد تندلع حرب مدمرة مع روسيا.. وستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على التزام بلاده بدعم التحالف الدولي في مواجهة موسكو.

ورأى بلينكن، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات ينتهك المبادئ الإنسانية التي وضعها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصاً وأن أوكرانيا تتعرض للتدمير، حيث تجازف بكارثة نووية، بحسب قوله.

وأضاف أن روسيا تحولت إلى دولة منبوذة، مؤكداً أنه أصبح من الصعب تصديق ما قاله بوتين حول سير العمليات حسب الخطة، في إشارة منه إلى إعلان الرئيس الروسي أمس أن العملية العسكرية تسير تماماً وفق ما خطط لها.

وكذلك شدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية، ومن بينها ألا تخضع دولة دولة أخرى أو أن تؤذي جيرانها وأشار أيضا إلى عدم إمكانية فرض حظر الطيران لأن ذلك سيؤدي إلى إسقاط طائرات روسية وبالتالي نشوب حرب شاملة ومدمرة.

وأكد أن بوتين مستعد لاستخدام القوة المفرطة لإخضاع أوكرانيا.

وأضاف أن الإدارة الأميركية على اتصال مستمر مع الحكومة الأوكرانية لتلبية احتياجاتها، مشدداً على أنها ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

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