خدمات حيوية تعطلت في 74 دولة .. ما الذي حدث في "مايكروسوفت" ولماذا وصلت الخسائر للمليارات ؟!

لم يكن تعطل خدمات مايكروسوفت عالميا مجرد انقطاع مؤقت للبريد الإلكتروني وأدوات العمل الرقمية، بل كشف حجم اعتماد الحكومات والمؤسسات والاقتصادات في عدد كبير من الدول على بنية تحتية تكنولوجية تديرها شركات محدودة.

وبينما أكدت الشركة أن الخلل تقني وليس ناتجا عن هجوم سيبراني، أثارت الأزمة تساؤلات تتجاوز أسباب العطل ومدة إصلاحه، لتطال أمن الخدمات الأساسية، والمرونة الاقتصادية، والاحتكار التكنولوجي، وقدرة الدول على ضمان استمرار مرافقها الحيوية عندما تتوقف أنظمة أحد مزوديها الرئيسيين.

وكان عطل تقني واسع قد تسبب في اضطراب عدد من خدمات مايكروسوفت حول العالم، شملت البريد الإلكتروني "أوتلوك" ومنصة "تيمز" وحزمة "مايكروسوفت 365" مما أعاق وصول المستخدمين إلى أدوات العمل والتواصل وتبادل الملفات.

وبدأت المشكلة الخميس الماضي، وأعلنت مايكروسوفت امس السبت استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل، بعد اضطراب استمر أكثر من 24 ساعة، وسط تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لهجوم سيبراني، خاصة مع اتساع نطاق الانقطاع وتأثر مؤسسات وشركات في دول مختلفة، لكن مايكروسوفت أكدت أنها لم ترصد مؤشرات على نشاط خبيث وراء الحادثة، وأن تحقيقاتها تركز على أسباب تقنية مرتبطة ببنيتها التحتية.

وعلى الصعيد المؤسسي والتشريعي، أدى توقف خدمات مايكروسوفت إلى اضطراب العمل والاتصالات في جهات حكومية حساسة، من بينها مقر رئاسة الوزراء ووزارات النقل والعدل والبيئة في بريطانيا، إضافة إلى مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) وبعض المحاكم في أستراليا وأوروبا، مما أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات القضائية وإرباك العمل التشريعي والقضائي في وقت حساس.

وتناولت صحف عالمية بريطانية وأمريكية الحدث بالتعليق والتحليل.

وأشارت إلى أن الأزمة لم تقتصر على دولة أو قطاع بعينه. فقد طالت مؤسسات صحية وحكومية وتعليمية، ومحاكم وأجهزة شرطة، وشركات نقل وطيران، ومؤسسات مالية وتجارية في عشرات الدول.

وأظهر الانقطاع، الذي امتد لنحو 18 إلى 24 ساعة حسب التقديرات والتوقيتات الواردة في التغطيات الصحفية، مدى اتساع نطاق الخدمات المتأثرة بتوقف أنظمة مايكروسوفت.

وفي تقرير مشترك لهنري بيلوت وطاقم صحيفة "غارديان" في أستراليا، أعربت الشركة عن أسفها الشديد للاضطراب الذي أصاب المستخدمين والمؤسسات والشركات في أنحاء العالم، مؤكدة أنها عالجت المشكلة الأساسية وبدأت استعادة الخدمات تدريجياً.

وأوضحت مايكروسوفت أن الحادث لم يكن مرتبطا بهجوم إلكتروني أو بوكلاء الذكاء الاصطناعي، بل بمشكلة تقنية في البنية التحتية للشبكة.

ونقلت مجلة "تايم" عن منصة "داون ديتكتور" تسجيل بلاغات عن مشكلات في 74 دولة وإقليما، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاضطراب طال خدمات يستخدمها نحو نصف مليار شخص، وأنه أصاب قطاعات تمتد من الرعاية الصحية إلى أسواق المال والهيئات التشريعية.

وتكشف هذه الوقائع أن أهمية خدمات مايكروسوفت لم تعد محصورة في كونها أدوات إنتاجية تستخدمها الشركات، بل أصبحت جزءا من منظومة التشغيل اليومية لمؤسسات عامة وخاصة، بما يجعل أي خلل فيها قادرا على تعطيل أنشطة لا ترتبط مباشرة بقطاع التكنولوجيا.

وأرجعت مايكروسوفت الانقطاع إلى خلل تقني في بنيتها التحتية للشبكة، نشأ خلال عملية سابقة لتحديث سعتها، قبل أن تتفاقم آثاره عقب تغيير لاحق في إعدادات الشبكة.

ووفقا لتوضيحات الشركة، أدى الخلل إلى تعطل عدد من الخوادم وعدم استجابتها، ما تسبب في زيادة الأحمال على الخوادم المتبقية، ودفع المشكلة إلى الانتشار عبر خدماتها ومناطق جغرافية متعددة.

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم سيبراني أو عن أنظمة الذكاء الاصطناعي ووكلائه، مؤكدة أنها عالجت المشكلة الأساسية وبدأت إعادة تشغيل الخوادم المتأثرة وإصلاحها وتحويل حركة البيانات تدريجيا، مع التحقق من استقرار الخدمات في كل مرحلة.

وتتقاطع هذه الرواية مع ما أوردته "وول ستريت جورنال" عن فشل عملية تحديث للخوادم، أدت إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة، فيما نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مايكروسوفت أن المشكلة بدأت خلال ترقية سابقة لسعة الشبكة، وظهرت آثارها بعد تغيير حديث في إعداداتها.

وفي المقابل، رجح خبراء نقلت عنهم صحيفة "تايمز" البريطانية أن يكون الخلل مرتبطا بسوء تهيئة أنظمة الشبكات والبنية التحتية، لكن هذا التفسير ظل في نطاق التقديرات الفنية، ولم تعلنه الشركة باعتباره السبب النهائي.

ولم تتوقف المشكلة عند إصلاح الخوادم وإعادة تشغيلها، إذ أدى تراكم الرسائل والطلبات والبيانات خلال فترة الانقطاع إلى إطالة عملية التعافي.

ونقلت "تايمز" عن ربيع بشروش، أستاذ البنية التحتية الرقمية بجامعة شرق لندن، أن عودة تسجيل الدخول لا تعني استعادة الخدمات بصورة كاملة، لأن تصفية قوائم الانتظار ومزامنة قواعد البيانات عبر المناطق الجغرافية تحتاج إلى وقت إضافي.

وتتمثل إحدى أبرز دلالات الأزمة في أن تعطل مزود تكنولوجي واحد يمكن أن يتجاوز الأضرار التي تصيب عملاءه المباشرين، لينعكس على مؤسسات وشركات أخرى تعتمد على خدماته بصورة غير مباشرة.

وقد حذرت صحيفة "إندبندنت" من أن الحادث قد يصبح واحدا من أكثر الأعطال التكنولوجية إضرارا بالاقتصاد في التاريخ، مشيرة إلى تقديرات أولية تتحدث عن تأثر نشاط اقتصادي بمليارات الجنيهات الإسترلينية نتيجة تعطل الاتصالات والمعاملات والإنتاجية.

ونقلت الصحيفة عن صمويل ماثر-هولغيت المدير الإداري لشركة "ماثر آند موراي فايننشال" وصفه الواقعة بأنها "تجسيد مرعب" يكشف مدى هشاشة الاقتصاد الحديث.

وقال إن توقف مايكروسوفت لا يعني فقدان البريد الإلكتروني فحسب، بل إن أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي قد تتوقف فعلياً عن العمل. وأضاف أن الخسائر المالية قد تكون هائلة، بينما قد لا تحصل الشركات المتضررة من مايكروسوفت إلا على تعويضات محدودة في صورة أرصدة للخدمات.

وتكمن أهمية هذا التقييم في أن تكلفة الانقطاع لا تقاس فقط بعدد الساعات التي تعذر خلالها الدخول إلى التطبيقات. فهناك معاملات لم تُنجز، وطلبات لم تصل، واجتماعات أُلغيت، وموظفون لم يتمكنوا من أداء مهامهم، فضلا عن تكاليف استعادة العمل ومعالجة تراكم الرسائل والبيانات بعد عودة الأنظمة.

وفي أستراليا، نقلت "غارديان" عن خبراء تحذيرات من أن تكلفة الأزمة قد تصل إلى مليارات الدولارات، مع احتمال تعرض شركات صغيرة لأضرار تهدد استمرار بعضها.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن الشركات الصغيرة لا تمتلك بالضرورة الموارد المالية أو التقنية التي تسمح لها ببناء أنظمة احتياطية مستقلة، أو تحمل خسائر يوم كامل من توقف العمليات.

ومن ثم، فإن حجم الضرر لا يتوزع بالتساوي بين المؤسسات، حتى عندما تتعرض جميعها للخلل نفسه.