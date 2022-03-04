"الناتو" يرفض فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الجمعة أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي، مشيرا في الوقت نفسه أن الحلف رصد استخدام قنابل عنقودية في أوكرانيا .

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف إن "الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news