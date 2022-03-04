الإنتربول ترفض طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة الدولية على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو.

وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

والإنتربول هي هيئة فوق وطنية تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، عبر نظام النشرة الحمراء الذي يبلغ عن المشتبه بهم دوليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار إدراج روسيا في المنظمة يعطيها حق الوصول إلى قاعدة بيانات النشرة الحمراء والدعم المحتمل على نطاق أوسع.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كتب وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى المنظمة طلبا بطرد روسيا بعد شنها عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

ودعمت كل من بريطانيا وبولندا جهود أوكرانيا على الرغم من أن مطالبة البلدين بتعليق عضوية روسيا بدلا من استبعادها.

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