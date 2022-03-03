زيلنسكي يريد التحدث إلى بوتين لأنها "الطريقة الوحيدة لوقف الحرب"

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الخميس أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأنها "الطريقة الوحيدة لوقف الحرب" بين كييف وموسكو.

وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحافي "يجب أن أتحدث إلى بوتين ... لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب"، مشيرا إلى أنه "منفتح" و"مستعد للتطرق إلى كل المسائل" مع بوتين.

وفيما تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الثامن، قال الرئيس الأوكراني ، أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم، مؤكدا أنه "لا يجيد إطلاق النار ويرغب في إحلال السلام".

وأضاف في المؤتمر الصحافي أنه إذا تم إنهاء وجود أوكرانيا فإن روسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

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