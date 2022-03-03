المصدر: أخيراً.. وزارة الدفاع الروسية تكشف سر علامات "V و Z" على دباباتها

كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزى علامات توضع على آليات الجيش الروسي وتحمل حرفين من اللغة اللاتينية وهي "V و Z".

وأوضحت على صفحتها على موقع إنستغرام، أن حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها.

يأتي ذلك بعد أن ظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس.

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