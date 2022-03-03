الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع روسيا

المصدر: كييف - أ ف ب

توجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية الخميس، على ما أعلن أحد أعضائه على تويتر.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك على تويتر مرفقا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات".

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