وزير الخارجية الروسي يتّهم الغرب بالتفكير في "حرب نووية"

المصدر: موسكو - أ ف ب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، إن القادة الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.

ولفت إلى التصريحات الأخيرة لنظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطانية وليز تراس اللذين أشارا إلى قوة الردع النووية وخطر اندلاع حرب مع روسيا.

وقال "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، وضع قوة الردع النووية التابعة للجيش الروسي في حال تأهب، في قرار تسبب في صدمة حول العالم، مع احتجاج العديد من العواصم على هذا التصعيد الجديد في الصراع.

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