%17 من الألمان يؤيدون تدخل جيشهم في الحرب بأوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أيّد 17% من الألمان - في استطلاع للرأي - أن تتدخل بلادهم عسكرياً في الحرب التي تشنتها روسيا على أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه، أمس، عارض هذه الخطوة بشكل كامل أو إلى حد ما 63% من الألمان. وأيّد 50% من الذين شملهم الاستطلاع، إرسال قوات إضافية لدعم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، كما أيّد 19% أن يكون هناك تنسيق ألماني لضربات جوية ضد أهداف روسية. ويرى 65% من الألمان أنه سيكون أمراً جيداً فرض بلدهم المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. وبحسب الاستطلاع، يعتقد 60% من الألمان أن روسيا مسؤولة إلى حد ما أو بالكامل، عن الوضع الجاري في أوكرانيا، بينما حمّل 14% آخرون حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعض أو كل المسؤولية.

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