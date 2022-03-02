استشهاد فلسطينيَّين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - (الأراضي الفلسطينية) ■ أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة الحدود الإسرائيلية أمس، استشهاد فلسطينيَّين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال عملية دهم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت شرطة الحدود الإسرائيلية بأن عناصر وشرطة يعملون بشكل سرّي دخلوا إلى مخيم جنين للاجئين لتوقيف مشتبه فيه «مطلوب بتهمة القيام بأنشطة إرهابية». وذكرت أنه «بعد توقيف المشتبه فيه وبينما كانت القوات تغادر المنزل، بدأ إطلاق نار كثيف من جهات عدة، وردّت القوات السريّة في المكان بإطلاق الذخيرة الحية».

وأضافت أن عناصر الشرطة وصلوا إلى مركباتهم وأطلق مهاجم آخر النار على القوات التي «ردّت بإطلاق نار دقيق». بدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصين استشهدا في المواجهة.

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